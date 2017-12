Carambola fra 2 auto e un tir cisterna: tre feriti

SACILE - L'incidente si è verificato intorno alle 7 di mattina di giovedì 21 dicembre. Come riportato da Il Gazzettino, nei pressi del centro commerciale 'I Salici' due automobili e un camion con cisterna sono rimasti coinvolti in uno scontro e una delle due macchine ha terminato la sua corsa in un fosso. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto gli automobilisti che si trovavano all'interno delle vetture e due ambulanze del Sores che hanno trasportato d'urgenza in ospedale le tre persone rimaste ferite. Lo schianto ha provocato la temporanea chiusura del tratto stradale. Le dinamiche dell'incidente sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.