PORDENONE - Il Comune celebra il Pordenone Calcio dopo la magica e storica notte di San Siro che ha emozionato sino all’ultimo rigore tutta la città tra spettatori allo stadio (4 mila i cuori neroverdi presenti) e tv. E non solo: l’Italia intera ha seguito con grande passione e tifo la favola Pordenone.

Per tributare il giusto omaggio all'impresa il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore allo Sport Walter De Bortoli hanno deciso di convocare mercoledì 27 dicembre alle 18 tutti i tifosi e la cittadinanza in piazza XX settembre, alle casette natalizie. Saranno presenti i giocatori, lo staff tecnico, il presidente Mauro Lovisa, dirigenti e collaboratori della società. Un momento di ulteriore unione tra il territorio e i suoi straordinari ambasciatori.

Il Comune e la città incontrano in piazza XX settembre i neroverdi del Pordenone Calcio (© Pordenone Calcio)