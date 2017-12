In caso di emergenza, il Comune di Pordenone avvisa i cittadini con Alert System

PORDENONE - Con una telefonata preregistrata il Comune di Pordenone può informare i cittadini in caso di emergenza. L’amministrazione invita le persone ad iscriversi al servizio. In municipio è stata presentata la versione aggiornata di Alert System, il sistema di allerta telefonica che il Comune di Pordenone utilizza per inviare ai cittadini informazioni di emergenza e pubblica utilità in maniera capillare, in caso di necessità.



Implementazione di un servizio del 2015

«È un’implementazione del servizio attivato nel 2015 - dichiara il sindaco Alessandro Ciriani – che abbiamo deciso di mantenere e valorizzare poiché lo consideriamo un validissimo strumento di comunicazione dell’emergenza che può essere usato, pur con parsimonia, anche per altre significative segnalazioni di interesse generale. Abbiamo rinnovato Alert system fino a giugno 2021 e invitiamo i cittadini che non lo hanno ancora fatto ad iscriversi a questo servizio». Conclude l’assessore Emanuele Loperfido: «Questo rinnovato sistema - commenta l’assessore Emanuele Loperfido - trae beneficio anche dalle innovazioni tecnologiche, come la possibilità di utilizzare un’apposita App per gli smartphone: i cittadini quindi oltre che dal telefono fisso potranno essere informati sulle situazioni critiche e prepararsi ad affrontarle con cognizione di causa anche sul cellulare».



Per situazioni di reale e conclamata emergenza

Tramite Alert System, piattaforma fornita dalla società ComunicaItalia srl di Roma, il Comune può dunque allertare l’intera cittadinanza o specifiche porzioni di essa (individuate in base ad aree geografiche o per categorie) in situazioni di reale e conclamata emergenza. Da usare nel caso di rischio idrogeologico in primis, ma anche se si dovessero verificare particolari situazioni di disagio che coinvolgono la collettività per cui è necessariamente richiesta una tempestiva e capillare informazione. In questo senso, è un ausilio ai piani operativi previsti dal 'Piano Comunale delle Emergenze di Protezione Civile'.



Come funziona

Nel caso in cui il Comune invii un messaggio tramite Alert System, gli utenti riceveranno la telefonata dal numero 0434 392290, appartenente al Comune di Pordenone. Rispondendo ascolteranno il messaggio preregistrato. Chi non risponde verrà richiamato. Chi invece, trovando la chiamata persa, richiamerà il numero da cui essa proveniva, potrà ascoltare il messaggio. L’operatore del Comune può verificare in tempo reale quanti numeri sono stati effettivamente raggiunti.



Chi riceve il messaggio

Nel sistema sono già presenti tutti i numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici (banca dati messa a disposizione dal fornitore del servizio), ad oggi oltre 9.000. Chiunque desideri ricevere questi messaggi anche sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell'elenco telefonico, può iscriversi tramite la pagina comune.pordenone.it/alert. Ad oggi sono quasi 1.000 le persone che si sono già iscritte. In caso di necessità, il Comune può inviare il messaggio a liste specifiche di utenti. Il sistema contatta in maniera immediata e simultanea ogni singola famiglia interessata dall’emergenza. Prima di adottare Alert System era necessario l’impiego di numerosi operatori per questa attività (fino a otto o dieci persone), con notevole dispendio di tempo. Il sistema di reportistica consente all’operatore di individuare con rapidità chi non è stato ancora avvisato del pericolo.



Allerta telefonica e informazione tramite App

Accanto al servizio di allerta telefonica, Alert System offre anche un servizio di informazione tramite App che chiunque può scaricare nel proprio smartphone. Vi si trovano le informazioni principali e di maggiore utilità legate alle emergenze.

Va ricordato infine che il Comune di Pordenone gestisce la comunicazione dell’emergenza, sia in fase di prevenzione che durante l’eventuale allerta, utilizzando in maniera integrata i propri canali on line. In particolare, in caso si verifichi un’allerta significativa, il Comune pubblica nella propria home page tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili ed è presente su Facebook e Twitter utilizzando di norma gli hashtag #AllertameteoPN e #AllertameteoFVG. Link di riferimento: comune.pordenone.it/alert?? e comune.pordenone.it/pianoemergenze