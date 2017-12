Droga in auto e in casa, denunciato 45enne di Arba

PORDENONE - Un 45enne di Arba è stato denunciato dai militari del Norm di Spilimbergo per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente oltre il consentito dalla legge. Come riportato da Il Gazzettino l'uomo, qualche giorno fa, era stato fermato in auto durante un normale controllo su strada. All'interno dell'abitacolo gli agenti avevano rinvenuto una ventina di grammi di marijuana e perciò avevano richiesto la perquisizione della sua abitazione. In casa del pordenonese hanno trovato un centinaio di grammi di 'erba' e anche dei funghi (con tutta probabilità allucinogeni). Il materiale è stato sequestrato e verrà sottoposto ad analisi in laboratorio nei prossimi giorni.