PORDENONE - Giornata di musica, solidarietà, mercatini e giochi animazioni per bambini domenica 24 dicembre per il Natale a Pordenone. In centro città sci sarà mercato straordinario, in piazza XX Settembre Le Casette, in piazza Risorgimento il mercatino aperto mattina e pomeriggio propone dolci, artigianato, prodotti tipici gastronomici e articoli da regalo. Dalle 10 alle 24 piazza Settembre ospita coma da tradizione l’evento Christmas Spinbike, maratona di spinning per fermare la Duchenne a favore dell0’associazione Associazione Parent Project.

Per bambini e famiglie in cerca di divertimento, gioia e allegria sono appositamente allestiti tre luoghi della città

In piazza XX Settembre ci sono un angolo giochi e la pista di ghiaccio. In piazzetta Calderari funziona a pieno ritmo il Bosco degli Elfi un luogo speciale abitato dagli aiutanti di Babbo Natale, con giochi, attività e animazioni tutti i sabati e le domeniche, stazione per il trenino, giostra, gioco dell’oca e la casetta di Babbo Natale con la buca delle lettere, dove imbucare le letterine dei desideri. Qui al mattino dalle 10 alle 12 ci sarà spettacolo e animazione con le bolle di sapone e dalle 16.30 arriverà Babbo Natale. Anche piazza Risorgimento si trasforma in una piazza dei balocchi, con i giochi gonfiabili e altre attrazioni per bambini e alle 16 si sarà lo spettacolo di clownerie, magia e giocoleria con Mago Stracciatella. Mago Stracciatella è un educatore con formazione nel sociale, percussionista e presentatore dei "DomaniSmetto", band di percussioni. Negli anni si è cimentato come giocoliere, animatore di feste, statua vivente, mimo, trampoliere, mago, sputafuoco, bollasaponaro, monociclista e clown. Insomma, con lui il divertimento è assicurato.

Il duo voce e arpa

A portare la musica al Natale a Pordenone domenica 24 dicembre ci penseranno il duo voce e arpa Le Vic e i cantori della Filarmonica Città di Pordenone. Il Duo Le Vic si esibirà alle 12 sul sagrato della chiesa di san Francesco in Borgo Cappuccini e alle 16 in largo Cervignano presentando un viaggio emozionante attraverso i più grandi classici della tradizione natalizia accompagnati dall’incantevole voce di Valentina Frezza e dalle magiche note dell’arpa di Chiara Di Corato. Frezza e Di Corato sono due giovani artiste che fin dalla tenera età coltivano la passione per la musica. Entrambe hanno studiato con prestigiosi insegnanti nazionali e internazionali. Frezza originaria di Valdobbiadene, canta dall'età di 10 anni e si sta specializzando in Canto Jazz al Conservatorio "F. Venezze" di Rovigo. Di Corato, diplomata in arpa al Conservatorio di Adria, ha un'esperienza pluriennale in campo sia classico che moderno. Da oltre quattro anni suonano insieme in veste di "Le Vic». Il concerto dei Cantori della Filarmonica Città di Pordenone, Walking Christmas, sarà invece itinerante con partenza Loggia del Municipio alle 16.30. Aderiscono all’iniziativa musicisti della filarmonica, simpatizzanti e amici, che desiderano portare la gioia del Natale attraverso i canti tradizionali classici o di area nordica.

In serata

E dalle 19.45 nel quartiere di Villanova per iniziativa della Festa in piassa, è Babbo Natale in persona a fare il giro delle vie con un furgoncino appositamente addobbato con luci e dotato di appropriata colonna sonora per consegnare ai bambini, casa per casa, i regali precedentemente raccolti e consegnati dai genitori all’organizzazione.

Info: www.comune.pordenone.it