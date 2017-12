Incidente stradale nella notte tra Azzano Decimo e Villotta, due automobilisti illesi

AZZANO DECIMO - L'episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte sulla A28 in direzione Conegliano-Portogruaro (km 12.700) nella tratta compresa tra Azzano Decimo e Villotta. Una macchina è andata a finire contro il guardrail ma fortunatamente l'autista e il passeggero sono riusciti a scendere autonomamente dal veicolo. Sul posto le forze dell'ordine e l'ambulanza, chiamata in Codice Giallo. Dopo una prima valutazione una delle due persone coinvolte è stata portata in Pronto Soccorso a Pordenone in Codice Verde per trauma rachide cervicale e emicostato.