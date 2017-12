Azzano Decimo, auto in fiamme dopo un'incidente stradale

AZZANO DECIMO - Incidente stradale in piena notte sulla A28 in direzione Conegliano-Portogruaro (km 13) dopo l'entrata di Azzano Decimo. Sulla carreggiata un auto in fiamme. Alla guida una donna di 19 anni uscita autonomamente dalla vettura capottata. Intervenuti sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco e ambulanza in Codice Giallo. La conducente del mezzo è stata portata in Pronto Soccorso a Pordenone per aver riportato un trauma al bacino e agli arti inferiori.