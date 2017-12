Il Comune di Pordenone è alla ricerca di personale

PORDENONE - Il Comune di Pordenone comunica che sono aperti i termini per l’assunzione a tempo determinato e per 18 ore settimanali, di un funzionario amministrativo contabile cat. D per il coordinamento del progetto per le politiche del lavoro. La modulistica è scaricabile dal sito del Comune ( www.comune.pordenone.it) ma si trova anche all’UPR ( Ufficio Relazioni con il Pubblico) nella sede del Municipio e all’Informagiovani in piazza della Motta. Le domande vanno presentate entro le 12 del 12 gennaio.