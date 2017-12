A Pordenone calano i delitti e aumentano gli arresti

PORDENONE - Sono state 29.289 le richieste telefoniche, di aiuto o di richiesta di informazioni, pervenute ai carabinieri del Comando provinciale di Pordenone nel corso del 2017: il dato è stato reso noto nel corso della conferenza stampa per tracciare il bilancio annuale dell'Arma dal colonnello Mario Polito, comandante provinciale. Come riportato dall'Ansa nei primi 11 mesi dell'anno i carabinieri hanno perseguito 5.354 delitti (-2,2 % rispetto al 2016 quando furono 5.477) di cui 1.296 scoperti (+0,1%), procedendo all’arresto di 249 persone (+44%) e alla denuncia in stato di libertà di 1.698 soggetti (+14%). E’ continuato con particolare impegno il contrasto ai reati predatori.