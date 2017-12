Soccorso dal Cnsas un ragazzo caduto sulla pista del Piancavallo

PIANCAVALLO - Poco dopo aver concluso l'intervento sugli impianti del comprensorio sciistico del Piancavallo i tecnici del Soccorso Alpino di Pordenone e Maniago hanno effettuato un soccorso in pista. Un ragazzo di San Donà di Piave, V. M. del 1999 è caduto scendendo con lo snowboard a causa di un cumulo di neve e procurandosi un trauma cranico minore e la rottura della maschera. Il giovane era senza casco: è stato valutato sul posto dal medico della squadra Cnsas e accompagnato dai genitori con la raccomandazione di recarsi in ospedale per un controllo ulteriore. Sul posto anche i Carabinieri.