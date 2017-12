Festeggiamenti di Capodanno, cos'è proibito e cosa no

PORDENONE - Il sindaco Alessandro Ciriani con propria ordinanza stabilisce che dalle 22 di domenica 31 dicembre 2017 alle 7 di lunedì 1 gennaio 2018 in piazza XX Settembre nell’area dei festeggiamenti di Capodanno 2018 sarà vietato introdurre, vendere, somministrare, consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie di vetro o in qualsiasi altro contenitore realizzato con il medesimo materiale.

La somministrazione in bicchieri di vetro sull’area pubblica della piazza XX Settembre sarà ammessa solo per i pubblici esercizi esistenti nella piazza e per le attività di somministrazione collocate nelle casette natalizie, nel limite della rispettiva area di pertinenza esterna.

Per i trasgressori che violano tale ordinanza è prevista una sanzione amministrativa compresa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro.