Le iniziative del Natale a Pordenone nel penultimo giorno dell'anno

PORDENONE - A eccezione della visita guidata alla città a cura del Rotary (in partenza alle 11 dalla Loggia) e del dj set Love thang con Mookie dj che animerà piazza XX Settembre e Le Casette alle 19, le iniziative del Natale a Pordenone di sabato 30 dicembre sono principalmente dedicate ai bambini e alle famiglie. In piazza Risorgimento il mercatino (che propone dolci, artigianato, prodotti tipici gastronomici e articoli da regalo) sarà aperto mattina e pomeriggio così come saranno attivi i giochi gonfiabili e le altre attrazioni per i bambini. In piazzetta Calderari funziona a pieno ritmo il Bosco degli Elfi un luogo speciale abitato dagli aiutanti di Babbo Natale, con giochi, attività e animazioni tutti i sabati e le domeniche, stazione per il trenino, giostra, gioco dell’oca. Ma sabato 30 già si pensa alla Befana: questo è il tema del laboratorio di Ricicleria proposto da Melarancia dalle 15 alle 18. Domenica 31 invece dalle 16.30 alle 18.30 l’Elfo di fine anno proporrà giochi e animazioni per bambini dai 3 ai 10 anni: truccabimbi, raccontastorie, palloncini, laboratori manuali. Per i più piccoli tradizionale appuntamento del sabato pomeriggio in biblioteca con le letture ad alta voce per bambini fino a 6 anni e i loro genitori a cura di Francesca, Lara e Silvia.