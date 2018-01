L' Epifania a Pordenone è insieme ai "My Little Pony"

PORDENONE - Preparatevi a una Epifania piena di magia e amicizia! Il 6 Gennaio a Pordenone arrivano i 'My Little Pony'. Dalle 14.30 alle 19 in piazza XX Settembre ci sarà il 'My Little Pony Village' con attività di laboratorio, decorazione dolcetti e cutiemarks da colorare. Un'area giochi play and fun sarà a disposizone per modellare tante formine a tema 'My Little Pony', ma anche il corner del trucco e delle acconciature dove potersi trasformare nel pony preferito, farsi fare foto a tema con accessori nel corner fotografico, utilizzare bacchette magiche e maschere, colorare una calza gigante con tanti dolcetti in regalo e per finire la partecipare alla caccia al Dolcetto dell’Epifania a squadre! Alle 16 sarà possibile incontrare Pinkie Pie e Rainbow Dash e scattare con loro tante fotografie. Alle 17 ci sarà la Magia dello storytelling 'Il potere dell’amicizia' e a seguire la consegna di passaporti dell’amicizia e il magico saluto con le due famose cavalline. Per poter ricevere un gadget durante l'evento scrivere una email a info@leftloop.com con l'oggetto 'Amicizia'. L'ingresso è gratuito.