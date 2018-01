Natale a Pordenone, in piazza Risorgimento arriva il mago Stracciatella

PORDENONE - Con il 2 gennaio riprendono le attività del Natale a Pordenone. In particolare riapre in piazza Risorgimento (dalle 15.30) il mercatino che propone dolci, artigianato, prodotti tipici gastronomici e articoli da regalo, con l'angolo giochi gonfiabili e altre attrazioni per bambini. E Alle 16 arriverà anche Mago Stracciatella con il suo spassosissimo spettacolo di clownerie, magia e giocoleria. Mago Stracciatella è un educatore con formazione nel sociale, percussionista e presentatore dei 'DomaniSmetto', band di percussioni. Negli anni si è cimentato come giocoliere, animatore di feste, statua vivente, mimo, trampoliere, mago, sputafuoco, bollasaponaro, monociclista e clown. Insomma, con lui il divertimento è assicurato. Sempre attiva è la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza XX Settembre.