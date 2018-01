"Festeggiamo la Befana al museo" all'interno dell'Immaginario Scientifico di Pordenone

PORDENONE - Nel fine settimana dell'Epifania l'Immaginario Scientifico di Pordenone è aperto, con le speciali attività per bambini a tema Befana e un planetario per andare 'a caccia di comete'. Se sei alla ricerca di un modo originale di passare l'Epifania, il 6 e il 7 gennaio 2018 l'Immaginario Scientifico di Pordenone organizza speciali attività per bambini, adulti, famiglie e curiosi di scienza.



Le attività per sabato 6 gennaio

Sabato 6 gennaio il museo proporrà ai bambini da 5 a 10 anni un laboratorio di costruzione creativa: alle 15 ci sarà il laboratorio 'Befana scalatrice', in cui forbici, colla e materiali semplici serviranno per costruire un'atletica vecchina, in grado di arrampicarsi per raggiungere le case di tutti i bambini! Il costo è di 7 euro a persona, comprensivo dell'ingresso al museo. Le iscrizioni si effettuano tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it.



Le attività per domenica 7 gennaio

Per chiudere il periodo delle feste, domenica 7 gennaio il museo sarà aperto dalle 10 alle 18 e nelle visite al planetario (ogni ora a partire dalle 15) si partirà 'A caccia di comete', per scoprire di cosa sono fatte, dove vanno e dove vengono, in un viaggio astronomico alla scoperta dei corpi celesti con la coda. Il costo delle visite, adatte ad adulti e bambini da 6 anni in su, è di 3 euro (ridotto 2 euro). Le iscrizioni si effettuano direttamente sul posto.

