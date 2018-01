Comune di Pordenone, avviso di selezione per la mobilità esterna

PORDENONE - Lunedì 8 gennaio scadono gli avvisi di selezione per mobilità per l'assunzione al Comune di Pordenone di un funzionario amministrativo contabile, due istruttori amministrativi contabili per il VI settore, un istruttore amministrativo contabile per il IV settore, tre istruttori amministrativi contabili per il III settore, un istruttore amministrativo contabile per il I settore e un posto per centralinista telefonico. Gli avvisi sono rivolti ai dipendenti del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia ed in subordine, mediante mobilità intercompartimentale, ai dipendenti degli altri comparti del pubblico impiego. Sul sito del comune sono pubblicati gli avvisi e le modalità di presentazione e se la domanda è consegnata a mano va presentata entro le ore 12 di lunedì 8 gennaio 2018.