Primo evento del nuovo anno al Castello di Torre

PORDENONE - Il nuovo anno inizia al Museo archeologico – Castello di Torre con un’affascinante passeggiata in programma per domenica 7 gennaio (alle 16.30) attraverso quasi 40.000 anni di storia: un percorso in tutte le sezioni del Museo per scoprire molti dei reperti in esso custoditi, dal Paleolitico al Rinascimento. Per gli adulti il percorso si svilupperà anche grazie all’impiego di copie di reperti e schede, una sorta di 'gioco di interazione', mentre per i più piccoli sarà a disposizione un laboratorio per la costruzione delle 'pintadere' ovvero degli stampi decorativi preistorici. Ingresso gratuito.