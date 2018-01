Torna a Pordenone la 'Corsa dei Babbo Natale e delle Befane'

PORDENONE – Le vacanze natalizie volgono al termine, ma non è ancora il caso di riporre il proprio kit da Babbo Natale e da Befana che sarà l’accessorio indispensabile per partecipare il 7 gennaio all’ormai consueta Corsa dei Babbo Natale e delle Befane, giunta alla quinta edizione. La manifestazione di solidarietà non competitiva e a passo libero è stata organizzata dalla Polisportiva Vilanova Libertas, con la collaborazione della Libertas provinciale di Pordenone, del Progetto Genius Loci, dei Marciatori di Vallenoncello, dell’ASSI Scout, della Protezione Civile, della Fondazione Ragazzi in Gioco e della Proloco di Pordenone, con il patrocinio del Comune di Pordenone. Il ricavato sarà destinato, come da tradizione, al sostegno dei progetti dell’Istituto Comprensivo Pordenone Sud.



Iscrizioni

Le iscrizioni per i Babbo Natale e le Befane, che potranno portare il proprio travestimento, saranno aperte presso la Loggia del Municipio in Corso Vittorio Emanuele a Pordenone dalle 8.30. Sarà possibile effettuare l'iscrizione fino al giorno dell'evento. I moduli di iscrizione sono disponibili presso la Cartoleria Lisetta a Villanova, al negozio da Morena L'aquilone a Pordenone, contattando il Progetto Genius Loci oppure il Palazen Pol Villanova. La partenza è fissata alle 9.30.



Percorsi

Sono previsti due percorsi, da 5 e da 10 chilometri, che si snoderanno lungo le vie di Pordenone e saranno aperti a bambini, ragazzi, genitori, nonni e a chiunque desideri trascorrere la giornata dell’Epifania sgambettando o anche solo passeggiando lungo la Città del Noncello e in buona compagnia. Attivi due ristori lungo il percorso più lungo, un ristoro lungo il percorso più breve e un ristoro all'arrivo. La mattinata sarà inoltre allietata dalla Filarmonica della Città di Pordenone con la formazione 'Naonis Brass Quintet' che si esibirà dalle 9 alle 10. Le premiazioni sono previste intorno alle 12. Chiusura manifestazione all'arrivo dell'ultimo partecipante, in ogni caso entro le 13. Non sarà garantita l'assistenza lungo i percorsi partendo prima dell'orario previsto dall'organizzazione.