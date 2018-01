Malore in strada: perde conoscenza e sviene. Intervenuti i soccorsi

MEDUNO - Alle 14.56 di giovedì 4 gennaio nel bel mezzo di via Costa (a Meduno) un uomo di 55 anni ha improvvisamente perso conoscenza ed è svenuto. Sul posto è sopraggiunta l’ambulanza che ha rilevato un arresto cardiorespiratorio e ha sottoposto l'uomo a delle manovre di rianimazione. In seguito è stato trasportato a Spilimbergo dove è stato ulteriormente stabilizzato e infine trasferito in emodinamica presso il nosocomio pordenonese.