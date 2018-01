Cade dalle scale nel palazzetto dello sport e batte la testa: è grave

BRUGNERA - Stava scendendo le scale del palazzetto dello sport di Brugnera quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduta battendo violentemente il capo su uno dei gradini. E' quanto riportato da Il Gazzettino rispetto all'incidente verificatosi poco prima delle 16 di giovedì 4 gennaio. La persona, di cui non sono state rese note le generalità, è stata tempestivamente soccorsa e trasferita d'urgenza all'ospedale di Pordenone per un grave trauma cranico e facciale.