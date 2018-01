Un'escursione per vedere l'alba dal Col Ceschet

PIANCAVALLO - Appuntamento al buio per vedere sorgere il sole con un'incantevole vista sulla pianura e poi proseguire scaldati dal sole che si alza, con l'unico rumore del crepitio delle ciaspole sulla neve. E' questo l'obiettivo dell'escursione organizzata da Eupolis in programma per domenica 21 gennaio (dalle 6 alle 12). Il ritrovo è fissato presso il Piazzale della Puppa ad Aviano. L'attività è a pagamento con quota d'iscrizione pari a 10 euro con possibilità di noleggio ciaspole a 4 euro. La partecipazione è riservata ai soli adulti e l'iscrizione (obbligatoria) deve essere effettuata a: https://goo.gl/n8wQKp. Per informazioni: mail info@eupolis.info, telefono 347 9820337 - 338 8007520.