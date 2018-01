Pedone investito da un'auto: è grave

AZZANO DECIMO - Alle 15.30 di lunedì 8 gennaio in via Codopè un pedone è stato investito da un'autovettura. L'uomo, dopo l'urto, è stato rimbalzato a 10 metri di distanza. Sul posto l'ambulanza e il personale dell'elicottero del 118. Il ferito, un 60 enne, che ha riportato gravi traumi è stato immediatamente trasportato in elicottero al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Udine.