Fiume Veneto, palazzina in fiamme nella notte. Rogo domato

FIUME VENETO - Paura in zona via Fiume Piccolo a Fiume Veneto nella notte di lunedì 15 gennaio. Erano da poco passate le 22.30 quando dal camino di una palazzina di tre piani si sono iniziare a levare delle colonne di fumo. Come riportato da Il Gazzettino l'incendio ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del Comando di Pordenone che sono giunti sul posto con tre mezzi e hanno dominato il rogo dopo bensì tre ore di lavoro. Sono in corso accertamenti per stabilirne le cause. La palazzina risulta gravemente danneggiata ma agibile. Non ci sono stati danni a persone.