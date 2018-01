Granfiume Dance Contest: 5 weekend all'insegna del ballo con ospiti speciali

FIUME VENETO - Sono una quindicina le scuole del territorio che partecipano al Granfiume Dance Contest al via sabato 27 gennaio, che per 5 fine settimana scatenerà la voglia di danzare al Granfi​u​me di Fiume Veneto. Gruppi e singoli si sfideranno a colpi di scenografie, tra virtuosismi, copinvolgimento, spettacolarità in diverse discipline: danza moderna, hip hop, breakdance e latino americano.



Le date, la giuria e i premi

Quattro i fine settimana dedicati alle selezioni (27 e 28 Gennaio, 3 e 4 febbraio, 10 e 11 febbraio) e due le giornate dedicate alla finali (il 18 e il 25 febbraio), sempre dalle 16.30 In giuria si avvicenderanno diversi ospiti speciali: il 18 febbraio l'amatissimo Garrison, il 25 Samanta Togni da Ballando con le stelle e Tanaby, ballerino rivelazione del programma Tu si que Vales. I vincitori delle varie categorie verranno premiati con uno stage di danza con il coreografo delle star internazionali Etienne Jean Marie, che sarà presente a tutte le selezioni e alle finali.



Il primo fine settimana di selezioni

Nel primo fine settimana, sabato 27 e domenica 28 gennaio a sfidarsi saranno Moove and Groove, Dance Mob, Funny Center, I&M, Urban Arts Academy, Fantasy, Top Dance, Infinito Tersicoreo, Lo spazio 156 Fatti di tango; Street Warriors, polisportiva Albatros, Broadway dance.