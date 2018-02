"Lo sguardo dell'Aquila": al via il concorso per scrittori di montagna e giovani autori

PORDENONE – Al via l’edizione 2018 del Premio letterario 'Lo sguardo dell’Aquila', il concorso per scrittori di montagna e per giovani autori 12 – 25 enni promosso dall’Unione Territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane con il Festival dei Giovani delle Dolomiti, in partnership con Fondazione Pordenonelegge.it e Libreria Baobab, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Patrocinio delle Fondazione Dolomiti Unesco.



La 7a edizione

'Lo spazio è (in)finito' titola il leitmotiv del Premio 2018, che festeggia la sua 7a edizione: e i testi (inediti e di max 20 mila caratteri) dovranno infatti spaziare intorno al racconto di spazi e orizzonti, restituendo lo sguardo che, immerso nelle atmosfere di montagna, riesce a cogliere prospettive geografiche e simboliche, stati d’animo, emozioni, suggestioni di persone e luoghi così come le emozioni, i sentimenti, le abitudini e tradizioni che affiorano col respiro della montagna. Un’occasione preziosa per accostarsi a latitudini più 'estreme' e a comunità che si potranno così conoscere meglio: perché raccontare significa osservare, riflettere e quindi valorizzare il territorio in un rinnovato cono di luce.



Il bando

Accanto al bando per autori italiani di qualsiasi età, sono previste due sezioni dedicate a giovani 12-15 anni (Junior) e 16-25 anni (Senior) e la Sezione per le Scuole Secondarie di primo e secondo grado. Deadline per l’invio degli elaborati è il 16 aprile 2018, info e approfondimenti sul sito festivalgiovanidolomiti.it/concorso-letterario-lo-sguardo-dellaquila-2017 oppure scrivendo a cultura@vallidolomitifriulane.utifvg (Telefono 0427 76038). La premiazione è in programma il 20 maggio 2018 a Cimolais, i racconti vincitori e segnalati saranno pubblicati nel 2019 della collana 'I racconti dello Sguardo dell'Aquila'.



Rassegna di Autori sul modo di vivere la montagna

E per la prima volta al Premio letterario 'Lo sguardo dell’Aquila' è abbinata una Rassegna di Autori che racconteranno il loro modo di vivere la montagna, lo spazio e il paesaggio ad alta quota: una vetrina programmata fino ad aprile 2018 nel territorio nelle Valli e Dolomiti Friulane per avvicinare e sensibilizzare alla lettura ed alla scrittura giovani e adulti. Aneddoti, visioni, spunti, idee, esperienze germinati da questi incontri offriranno occasioni di riflessione e spunti per i racconti da inviare al Concorso. Inaugurata a dicembre da Alessandra Beltrame con 'Io Cammino da Sola', la rassegna proseguirà il 15 febbraio con Giuseppe Festa, musicista e autore del gruppo Lingalad, autore dei romanzi 'Il passaggio dell’orso', 'L’ombra del gattopardo' e 'La luna è dei lupi': li presenterà ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Monterale Valcellina nella Scuola di Claut. Morganti Editori sarà il 3 Marzo a Travesio a Palazzo Toppo Wasserman dove presenterà 'Le creature dell'acqua. Agàne, anguàne e krivapete' con le autrici Violetta Traclò, Maristella Leandrin, Maria Cristina Vitali, Manuela Quaglia, Stefania Conte. L’autore triestino Nicolò Giraldi presenterà a Meduno, il 16 marzo, il suo ultimo romanzo 'Nel Vuoto' edito Ediciclo. Il 23 Marzo al Teatro Verdi di Maniago riflettori sullo spettacolo 'E Torerem a Baita' con storie e racconti della Grande Guerra, protagonisti la cantautrice veneta Erica Boschiero e il fumettista friulano Paolo Cossi, per le musiche del fisarmonicista Sergio Marchesini. Il 24 Marzo l’autore Paolo Morganti farà tappa a Socchieve, prenderà il suo testimone la giovane autrice Ilaria Tuti che firma il romanzo giallo 'I Fiori Sopra l’Inferno' edito Longanesi, ambientato nelle montagne friulane. Gran finale il 12 e 13 aprile con Mauro Daltin, impegnato a Poffabro e Maniago nella presentazione de 'Il punto alto della Felicità'.