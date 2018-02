Pordenone Calcio: esonerato mister Colucci

PORDENONE - Il Pordenone Calcio comunica di aver sollevato Leonardo Colucci dall’incarico di allenatore della Prima squadra e Gianni Migliorini dall'incarico di allenatore in seconda. Ai mister Colucci e Migliorini vanno i ringraziamenti della società per il lavoro svolto, unitamente all’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera.



Questa la dichiarazione del presidente Mauro Lovisa: «La decisione è stata inevitabile. Dopo la sconfitta con la Feralpi Salò non c’è stata alcuna reazione: chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione. Per la seconda gara consecutiva l’arbitraggio è stato altamente penalizzante: chiediamo maggior rispetto, ma ciò non è un alibi per la meritata sconfitta. Ora rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo».