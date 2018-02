Donna muore gettandosi sotto un treno a Pordenone

PORDENONE - Una donna ha perso la vita nel primo pomeriggio di sabato 17 febbraio gettandosi sotto un treno nei pressi della stazione di Pordenone.



Il fatto è avvenuto vicino al passaggio a livello tra le vie della Ferriera e San Vito. Sul posto si sono portati il personale del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia ferroviaria ma pr la donna (di cui non si conoscono le generalità) non c'è stato nulla da fare.



Completamente bloccato il traffico ferroviario da e per la stazione di Pordenone. Dalle prime informazione pare che la donna si sia gettata volantariamente sui binari.