Prossima partenza: otto incontri gratuiti sulla formazione aziendale

PORDENONE – Unindustria Pordenone, tramite Unis&F, segnala otto appuntamenti gratuiti sui trend e sulle tematiche più di rilievo della formazione aziendale per riflettere su alcuni dei temi più significativi nelle diverse aree di interesse: sistemi di gestione, normative, selezione del personale, Big Data e Stampa 3D, sono solo alcune delle tematiche che saranno trattate. Un’occasione per osservare in che direzione sta andando la formazione nell'era dell’Industry 4.0 dove è necessario valorizzare e implementare le competenze di chi lavora in azienda, e nello stesso tempo porre attenzione a come le nuove tecnologie possono affiancare il business aziendale. Gli incontri sono gratuiti, per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione attraverso le schede di adesione on-line sul sito www.unisef.it



Il calendario

Di seguito il calendario completo: 'C'era una volta (solo) la ISO 9001. Una panoramica sui Sistemi di Gestione', il 27 febbraio, dalle 16.30 alle 18.30, in Sede Unindustria (piazzetta del Portello, 2); 'Uni En Iso 15614-1:2017' il 21 marzo, dalle 16.30 alle 18.30, al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso-Tagliamento); 'Privacy e GDPR: occasione per proteggere i dati aziendali' il 17 aprile, dalle 16.30 alle 18.30, al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso-Tagliamento); 'Come trovare la bravura: cosa conta quando si deve selezionare una persona' il 17 maggio, dalle 16.30 alle 18.30, in Sede Unindustria; 'Il dato è tratto: come infografiche e visualizzazioni aiutano a raccontare eventi, aziende, prodotti, storie' il 14 giugno, dalle 16.30 alle 18.30, al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso-Tagliamento; 'Digo ben, come parlare efficacemente e senza cadenze' il 3 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30, al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso-Tagliamento; 'Dal progetto all'oggetto, realizzare oggi i prodotti di domani' il 23 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30, in Sede Unindustria e 'Le due facce del talento: tattica e tecnica, ma soprattutto cuore' il 21 novembre, dalle 16.30 alle 18.30, sempre in Sede Unindustria??.