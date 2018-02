Raccontinclasse 2018 annuncia i suoi vincitori. Ospite d'onore sarà Enrico Galiano

PORDENONE - C'è una parola giapponese che significa 'quel primo soffio di vento freddo che ti avvisa che sta per arrivare l'inverno': si dice kogarashi. Non è il nome di un vento, come lo scirocco o il maestrale: è proprio quel soffio di vento lì, quello che ti dice che l'estate è finita, che cominciano i tempi duri. Parola di Enrico Galiano, lo scrittore e didatta pordenonese che nel suo recente romanzo 'Eppure cadiamo felici' (Garzanti, 2017) appunta una parola giapponese densa come poche altre di significati e implicazioni per la vita di tutti. Proprio a questa parola, e alle sue mille sfumature e suggestioni, è dedicata la X edizione del contest di scrittura narrativa Raccontinclasse, promosso dal Liceo Leopardi–Majorana di Pordenone in collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge.it e con il Liceo artistico Galvani di Cordenons.



Oltre 200 partecipanti al concorso

Un’edizione accolta da successo oltre ogni previsione, con oltre 200 partecipanti al concorso provenienti dalle scuole del territorio, ma anche da Udine e Venezia. L’attenzione adesso è focalizzata sull’attesissima proclamazione dei vincitori, fissata per lunedì 26 febbraio, alle 17.30, nell’ex Convento di San Francesco a Pordenone: ospite d'onore sarà proprio Enrico Galiano, chiamato a premiare i vincitori fra 30 finalisti selezionati dalla Giuria, composta dalla curatrice di Pordenonelegge.it Valentina Gasparet (presidente), dallo scrittore e docente Andrea Maggi, autore Garzanti e protagonista del reality 'Il collegio' di Rai2, dai giornalisti Lorenzo Marchiori della redazione Il Gazzettino e da Cristina Savi della redazione Messaggero Veneto, e da Paola Schiffo di Fondazione Pordenonelegge.it.



I racconti finalisti

I 30 racconti finalisti saranno raccolti in un volume, per la cura grafica degli studenti del Liceo Artistico 'Enrico Galvani' di Cordenons: il libro sarà presentato nell'ambito della 19esima edizione di Pordenonelegge, Festa del Libro con gli Autori, in programma dal 19 al 23 settembre 2018. Il concorso Raccontinclasse è ideato per stimolare e promuovere l'esercizio e la pratica della scrittura narrativa: Pordenone, quindi, capitale non solo della ‘lettura d’autore’ con Pordenonelegge, ma anche della scrittura declinata attraverso generi, età e sensibilità diversi.

La giuria dell'edizione 2018 (© Fondazione Pordenonelegge)