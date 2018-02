Export: Camera di Commercio di Pordenone, è quasi record in fine 2017

PORDENONE - 'Ripresa, ora l'export è quasi da record'. Così la Camera di Commercio titola l'Indagine congiunturale sull'andamento dell'economia locale del IV trimestre 2017 e sulle previsioni per i primi tre mesi del 2018. In particolare, viene indicata come «sempre più confermata» la vocazione estera con una quota di fatturato, nel manifatturiero, del 45,6%; bene anche le costruzioni (commesse a +5,7%) e con una visione di «generalizzata crescita e/o stabilità».



LA RIPARTENZA DELL'EXPORT - La ripartenza è «oramai certificata e il traino alla locomotiva-Pordenone, sempre più desumibile dopo l'andamento degli indicatori negli ultimi mesi, è opera dell'export», riporta l'indagine, curata da Camera di Commercio di Pordenone e Questlab Srl. «Un finale d'anno in linea con la crescita economica internazionale, che pare darci più d'una soddisfazione». E' il commento ai dati dell'indagine, di Giovanni Pavan, Presidente della stessa Camera di Commercio.