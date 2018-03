Spilimbergo, scontro tra due autovetture: 4 i feriti

SPILIMBERGO - Incidente stradale verso le 10 di mattina di martedì 13 marzo all'incrocio tra via Valcellina e via Cadorna a Spilimbergo. Due le macchine interessate nel sinistro. Nello scontro sono rimaste coinvolte 4 persone, uscite autonomamente dall'abitacolo.



Intervenuta l'ambulanza in codice giallo, i vigili del fuoco di Pordenone e i carabinieri di Spilimbergo. Dei rimasti feriti - tutti coscienti - 3 sono stati portati in Pronto soccorso a Spilimbergo in codice verde per eseguire degli accertamenti.