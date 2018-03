Brugnera, frontale tra due auto: ferita una donna

BRUGNERA - Incidente stradale poco dopo le 8.30 di mercoledì 14 marzo. Due auto si sono scontrare in via Camol, all'altezza del civico 22, a Brugnera. Nel frontale una delle due automobiliste coinvolte è rimasta lievemente ferita così da essere trasferita in ambulanza all'ospedale di Pordenone per accertamenti. Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica del sinistro. Sul posto anche i vigili del fuoco.