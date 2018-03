Infortunio a Rorai Grande: colpito da una sonda finisce all'ospedale

PORDENONE - E' stato ricoverato in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone l'uomo rimasto vittima, oggi pomeriggio (giovedì 15 marzo), di un infortunio sul lavoro a Rorai Grande. Informazioni su quanto avvenuto giungono dai sanitari dell'ambulanza Sores di Palmanova giunta sul posto: l'operaio mentre stava lavorando è stato colpito da una sonda per spurghi rimanendo ferito. Le sue condizioni sono serie ma, fortunatamente, non sembrerebbe in pericolo di vita.