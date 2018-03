Pordenone, tampona due auto e si dà alla fuga

PORDENONE - Tampona due auto e poi si dà alla fuga. E' quanto successo verso le 15 di oggi, giovedì 15 marzo, in via Piave a Pordenone. Una donna - alla guida di una Peugeot 308 - dopo aver investito due autovetture in sosta ha cercato di scappare. A fermarla un gruppo di passanti che ha subito avvertito le forze dell'ordine. Sul posto sono accorsi i vigili urbani, il 118 e i vigili del fuoco di Pordenone che hanno prestato le prime cure e messo in sicurezza le macchine coinvolte.