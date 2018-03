Prata di Pordenone: esce di strada con l'auto e finisce all'ospedale

PRATA DI PORDENONE - Incidente stradale poco dopo le 6 di questa mattina, venerdì 16 marzo, in via Oderzo (all'altezza del civico 68) a Prata di Pordenone. Non è chiara la dinamica ma pare si tratti di una uscita autonoma. A rimanere ferito il conducente del mezzo che ha riportato un trauma alla spalla e all'addome. Il paziente è stato soccorso da un'ambulanza inviata dalla Sores di Palmanova che - dopo aver accertato le sue condizioni e averlo stabilizzato - l'ha trasportato al Pronto soccorso di Pordenone in codice giallo.