Noncello, proseguono i lavori di pulizia e riqualificazione ambientale

PORDENONE - Proseguono i lavori di pulizia e riqualificazione ambientale delle sponde del Noncello a cura dei volontari della Protezione civile comunale. Gli interventi, frutto di studi, approfondimenti e naturalmente corredati dalle autorizzazioni, valorizzano l’ambiente naturalistico di quest’area identitaria della città.

GLI INTERVENTI IN CORSO - Negli scorsi giorni i volontari e alcuni operatori di una ditta specializzata sono intervenuti a valle del ponte Amman e nell’area verde tra i ponti Adamo ed Eva e Marchi. Sono state preservate le funzioni paesaggistica del territorio con una particolare attenzione dedicata alla popolazione faunistica e quella idraulica del fiume per evitare la caduta delle piante nell’alveo del Noncello che potrebbero compromettere il regolare scorrimento del flusso d’acqua. Rimosse le radici deteriorate e gli arbusti infestanti che con altre ramaglie sono state lasciate a marcire sul terreno per recuperare le sostanze organiche. Altri interventi inoltre assolvono alla funzione di protezione delle sponde.