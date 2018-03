Bambino rimane ustionato dall'acqua bollente: è grave

PORCIA - Un bambino di un anno e mezzo è rimasto ustionato dall'acqua bollente. E' successo nella notte di domenica 18 marzo a Porcia. Il piccolo - che ha riportato lesioni sul 14% del corpo - è stato trasferito in elisoccorso al centro ustioni di Verona dopo un primo ricovero all'ospedale di Pordenone. Le sue condizioni sono gravi. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.