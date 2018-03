Fontanafredda: allarme airbag inesplosi in un incidente stradale

FONTANAFREDDA - Incidente stradale all'incrocio semaforico tra via Percoto e via Carducci, a Fontanafredda. Le due autovetture - una Citroen Picasso e una Peugeot 206 - si sono scontrate nella tarda mattinata di lunedì 19 marzo. Inviata sul posto dalla centrale operativa di Pordenone la squadra dei vigili del fuoco di Sacile che ha messo in sicurezza le autovetture con gli airbag inesplosi, potenzialmente pericolosi poichè in grado di ferire gravemente – e di uccidere – vigili del fuoco o soccorritori sanitari. I pompieri hanno prestato i primi soccorsi ai feriti fino all'arrivo del personale sanitario del 118.