"Corritalia - Scuole primarie in movimento" sostiene la sana alimentazione e il movimento fisico salutare

CASARSA DELLA DELIZIA - La buona alimentazione va unita al movimento fisico fin da piccoili: per questo Coop Casarsa sosterrà per il secondo anno consecutivo la camminata 'CorrItalia - Scuole primarie in movimento' del circuito Aics destinata alle bambine e bambini con le loro famiglie, in programma il 24 marzo sulla distanza di 6 km dalle 14 con ritrovo nel cortile della scuola primaria di San Giovanni. Nella parte organizzativa grande ruolo dell'Atletica San Martino al Tagliamento, società sponsorizzata dalla cooperativa.

RICAVATO DEVOLUTO PER PROGETTI EDUCATIVI - Il ricavato della camminata sarà devoluto per i progetti educativi delle scuole primarie di Casarsa e San Giovanni: lo scorso anno erano stati raccolti 1.200 euro che erano poi stati utilizzati proprio per laboratori didattici a favore dei bambini delle scuole locali.

«Doneremo - ha spiegato Mauro Praturlon presidente della cooperativa casarsese - una merenda sana ai partecipanti, facendo sentire ancora una volta la nostra vicinanza alla comunità attraverso un evento utile per la salute di tutti». La giornata, oltre al sostegno di Coop Casarsa, vede la collaborazione di Città di Casarsa della Delizia, Progetto Giovani, Atletica San Martino Coop Casarsa, Aics, Avis, Pro Casarsa della Delizia, Par San Zuan, Istituto comprensivo Pasolini, Quelli della notte e Gruppo Cjaminà ridint.