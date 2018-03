Spilimbergo, autocarro si ribalta su una fiancata

SPILIMBERGO - I vigili del fuoco sono intervenuti in piazza San Rocco a Spilimbergo per un autocarro che si è rovesciato su un fianco. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 20 marzo.La causa del ribaltamento potrebbe essere riconducibile alla rottura meccanica del pistone di sollevamento dell'autocarro mentre scaricava con la sua gru un Bobcat.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Spilimbergo congiuntamente a quelli della centrale di Pordenone - con una autogru - e la ditta privata Sovran (che effettua soccorso stradale con autogru) per mettere in sicurezza il mezzo e prestare assistenza durante le fasi di recupero. Non ci sarebbero danni a persone.