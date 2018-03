PORDENONE - Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con il 'Torneo Internazionale Città di Pordenone – 7° Memorial Nicola Barattin', organizzato da Insieme per Pordenone Volley nelle giornate dal 29 al 31 Marzo. Il torneo di volley è riservato alle categorie under 13, under 14 e 16 femminile, under 14 e 16 maschile. Sarà il campionissimo Samuele Papi, il testimonial d’eccezione della cerimonia inaugurale della 12esima edizione, in programma giovedì 29 marzo in piazza XX Settembre dalle 17. In passato questo ruolo era stato ricoperto da altri ospiti illustri del mondo del volley: Maurizia Cacciatori, Elisa Manzano e nella scorsa edizione da Sara Anzanello.

IL TESTIMONIAL - Per Samuele Papi, una carriera costellata di trionfi chiusa alla tenera età di 44 anni, con 27 stagioni da professionista tra Falconara (1990-1994), Cuneo (1994-1998), Treviso (1998-2011) e Piacenza (2011-2017). Un monumento capace di vincere 4 medaglie alle Olimpiadi (argento ad Atlanta 1996 e ad Atene 2004, bronzo a Sidney 2000 e Londra 2012), unico nella storia insieme a Tetyukhin. Con la maglia azzurra ha vinto i mitici Mondiali del 1994 e del 1998, 3 Europei(1995, 1999, 2003), 5 World League, 1 Coppa del Mondo. Il palmares è arricchito anche da 6 scudetti, 6 Coppa Italia, 3 Champions League. La sua carriera si è chiusa con 8510 punti segnati in Serie A dove ha disputato 831 partite. Samuele Papi, ribattezzato 'O'Fenomeno', attualmente collabora con lo staff del programma di selezione giovanile nazionale maschile e giovedì 29 marzo dispenserà consigli a tutti i giovani pallavolisti.

NOVITA' 2018 - Intanto è tutto pronto in 'Casa Insieme' per la dodicesima edizione del Torneo, che quest'anno vede in gioco ben cinque categorie: under 13, 14 e 16 femminile, Under 14 (new entry) e 16 maschile, dal 30 al 31 marzo, sui campi della provincia di Pordenone. Le sorprese della 12esima edizione del 'Città di Pordenone' non finiscono qui, a breve verranno svelate tutte le novità di quest'anno. Ulteriori informazioni sul Torneo sono disponibili nel sito Internet www.insiemeperpn.it, nella pagina Facebook https://www.facebook.com/torneinsiemeperpn e sul canale telegram dedicato https://t.me/joinchat/AAAAAEx3L4AFjAbvKPbCZQ.