Due incidenti nel giro di un'ora nel pordenonese: due feriti, uno grave

PORDENONE - Due incidenti nel giro di un'ora nel pordenonese. Un primo sinistro si è verificato in via Repubblica, a Maniago, alle 9 di stamattina (giovedì 22 marzo): tamponamento tra autovetture per cause da accertare. Intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un'ambulanza. Un ferito lieve è stato portato all'ospedale di Spilimbergo per le cure del caso.

L'altro sinistro, è avvenuto a Sesto al Reghena in via Cornia (all'altezza del civico 2), poco prima delle 10: nello stabilimento Siliconature si è verificato un infortunio sul lavoro. Un operaio è rimasto incastrato con un braccio all'interno di due rulli. L'uomo - che ha riportato una sindrome da schiacciamento - è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Pordenone. Le sue condizioni sono gravi.