Incidente a Porcia, camion contro moto, finisce all'ospedale

PORCIA - Incidente stradale poco dopo le 7 di oggi, martedì 27 marzo, a Porcia in località Talponedo. Erano da poco passate le 7 del mattino quando, per cause ancora al vaglio, un camion e una moto si sono scontrati. E' successo in Corso Italia nei pressi dell'uscita autostradale. Il centauro - che ha riportato un trauma agli arti - è stato soccorso dal personale medico di un'ambulanza che l'ha trasportato al Pronto Soccorso di Pordenone in codice verde.