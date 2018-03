Sacile, postino cade con lo scooter e batte la testa: è grave

SACILE - Brutto incidente, poco prima delle 14 di mercoledì 28 marzo, in via Bandida, a Sacile. Un postino ha perso il controllo dello scooter cui era in sella - probabilmente a causa delle pessime condizioni del manto stradale - ed è caduto a terra battendo violentemente il capo sull'asfalto. L'uomo ha riportato un grave trauma cranico: soccorso in un primo momento dai passanti e poi dal personale del 118, è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto per rilievi e accertamenti sulla dinamica dell'incidente i carabinieri di Sacile.