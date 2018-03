Pordenone: Sigillo della città al pianista e poeta austriaco Alfred Brendel

PORDENONE - Venerdì 30 marzo alle 12 nella sala consiliare, il sindaco Alessandro Ciriani consegnerà il Sigillo della città al m°. Alfred Brendel, a cui è stato conferito il premio 'Pia Baschiera Tallon – Educare alla musica' creato dal teatro Comunale G. Verdi in collaborazione con il Comune di Pordenone.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE - Istituito come riconoscimento ai musicisti, didatti e musicologi che con la loro attività hanno contribuito ad accrescere la passione per la musica tra i giovani talenti ora, per testimoniare il legame della città con il valore universale della musica, diventa 'Premio Pordenone Musica' che gli verrà assegnato nel corso di una specifica cerimonia sabato 31 alle 20.45 al teatro Verdi. Seguirà il concerto della Gustav Mahler Jugendorchester, considerata la principale orchestra giovanile fondata da Claudio Abbado. Per quest’evento sarà diretta da Vladimir Jurowski con Lisa Batiashvili al violino, due talenti del panorama musicale internazionale.

LECTIO MAGISTRALIS - Il m°. Alfred Brendel uno dei più grandi pianisti oltre che apprezzato poeta e fine didatta, venerdì 30 alle 18 al Teatro G. Verdi terrà la Lectio magistralis 'Abbecedario di un pianista' con l’intervento al pianoforte di Filippo Gorini.