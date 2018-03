Pordenone, nasce "Wegg": il nuovo Wine Cooler che contiene, refrigera e mantiene… con stile

PORDENONE - Si chiama WEGG, il nuovo wine cooler multifunzione che contiene, refrigera, mantiene e arreda. Un contenitore per bottiglie innovativo e funzionale dallo stile minimale e raffinato che nasce dal progetto di tre giovani imprenditori fondatori della WineWebDesign, una start-up friulana multiservice dedicata alle aziende che operano nel settore vitivinicolo e sviluppato in collaborazione con la famosa scuola di design ISIA di Roma.

«Abbiamo voluto creare un oggetto di design utile come involucro per custodire il vino ma che potesse allo stesso tempo raffreddarlo, portarlo a temperatura ottimale e presentarlo a tavola - spiega Stefano Medici, Amministratore di WWD -. Un oggetto che potesse essere utilizzato più e più volte, e diventare anche un’originale idea regalo per un amico o per un’occasione speciale e perché no, essere anche un bell'elemento d’arredo».

CONCEPT - Funzionalità, praticità e design con una spinta alla sperimentazione di materiali d’avanguardia, il tutto condensato nell’essenzialità della sua forma che riprende le linee sinuose di un guscio d’uovo allungato, dalle curve dolci e avvolgenti. L’uovo ha sempre solleticato la curiosità e la fantasia di artisti e designer e l’ispirazione migliore non poteva che arrivare proprio da un guscio, perfetto per accogliere anche una bottiglia di vino. Ma non solo, Wegg nasconde all’interno un sistema unico brevettato, frutto di una tecnologia tutta italiana, utile per ospitare qualsiasi tipologia di bottiglia ma in grado allo stesso tempo di raffreddare e mantenere sempre la temperatura ottimale.

FUNZIONAMENTO - Un involucro semplice che quando è aperto mantiene la temperatura grazie ad una coibentazione in polipropilene espanso ad alta densità e quando è chiuso raffredda la temperatura grazie all’inserimento di gelatine refrigeranti riutilizzabili (polimero super assorbente) introdotte negli appositi incavi e secondo la quantità richiesta sulla base della tipologia del vino. Wegg impiega poco più 30 minuti per portare il vino alla temperatura di servizio.

COMPONENTISTICA - Ogni componente di Wegg, anche quella meno visibile è stata studiata per essere accattivante e allo stesso tempo utile, come il disco in alluminio di chiusura interno che può essere personalizzato. Particolare l’attenzione nell’utilizzo dei materiali, solo di alta qualità, e massima l’attenzione alle finiture estetiche come ai rivestimenti fino ad arrivare agli inserti più preziosi. Il tutto secondo i canoni della sostenibilità ambientale con prodotti completamente riciclabili o biocompatibili.

PERSONALIZZAZIONE - Wegg è disponibile in 15 finiture diverse per 4 linee di prodotto differenziate, a partire dalla Basic, per passare alle più trendy Color e Color + per arrivare alla più raffinata ed elegante Metal. Il nuovo wine cooler può essere acquistato direttamente dal sito ecommerce wine-commerce.it e dove è possibile scegliere colori e finiture per una personalizzazione unica e originale.

PRODOTTO DI UNA START-UP FRIULANA - Wegg è un marchio WineWebDesign, una start-up pordenonese fondata da Marco Comuccio, Stefano Medici e Nicola Cavallaro, nata col desiderio di creare la prima società multiservice dedicata esclusivamente alle aziende che operano nel settore vitivinicolo. Si rivolge prevalente a viticoltori e produttori, vigneti e cantine. Tutti i partner di WWD sono giovani entreprenuers e, soprattutto, amanti del vino.

Pordenone, nasce "Wegg": il nuovo Wine Cooler che contiene, refrigera e mantiene… con stile (© WineWebDesign)