Pordenone, Municipio in blu per la campagna sull’autismo

PORDENONE - 'Light it up blue', così è denominata la campagna di sensibilizzazione internazionale sull’autismo. L’Amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa proposta dalla Fondazione Bambini e Autismo e ha accolto la richiesta di illuminare di blu il Municipio all’imbrunire di lunedì 2 aprile. Per dar maggior rilevanza all’iniziativa, l’illuminazione pubblica adiacente all’area sarà spenta.

L’autismo, si stima coinvolge l’1% della popolazione mondiale. E’ una condizione neurobiologica pervasiva e permanente che comporta disturbi nella comunicazione e nell’interazione sociale con alterazioni sensoriali che possono manifestarsi in vari modi. Può essere più o meno invalidante e data la grande variabilità di caratteristiche possibili si preferisce parlare di 'spettro autistico'.