Pordenone, Palazzo Ricchieri: approvato il progetto di riqualificazione

PORDENONE - Su proposta del sindaco Alessandro Ciriani e dell’assessore ai lavori pubblici Walter De Bortoli, la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per riqualificare l’ingresso di palazzo Ricchieri, l’edificio di corso Vittorio Emanuele che ospita il museo civico. La prosecuzione dell’iter permette di sbloccare la realizzazione dell’opera nel corso del 2019. L’importo dei lavori ammonta a 77 mila euro, in gran parte coperti dai fondi europei Pisus per la riqualificazione urbana, il resto da risorse proprie del Comune.

RESTYLING DI PARTI DELL'EDIFICIO - L’ingresso del museo e la portineria saranno ritinteggiati e valorizzati con una nuova illuminazione, in sintonia con quella già realizzata nelle sale espositive. Il bancone della reception sarà rifatto in linea con quello realizzato nella galleria Bertoia. Previsto inoltre un nuovo sistema di videosorveglianza a servizio di tutto l’edificio, e il relativo software gestionale, con la contestuale rimozione del vecchio impianto.