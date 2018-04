Giornata mondiale dellʼautismo, i vigili del fuoco si tingono di blu

PORDENONE - Lunedì 2 aprile i vigili del fuoco hanno momentaneamente lasciato il loro classico rosso per colorare la caserma di via Interna, a Pordenone, con il blu che caratterizza la 'giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo'. A Pordenone, come in altre parti d'Italia, tra Pasqua e Pasquetta moltissime sedi dei vigili dei pompieri si sono illuminate proprio di quel colore.

L'attenzione verso questa problematica è sorta con le necessità connesse con il soccorso, quando i vigili del fuoco si trovano a dover operare con molte persone che hanno altrettante specifiche necessità, ognuna delle quali da affrontare e, per quanto possibile, risolvere, un compito che da sempre vede in prima linea proprio questi soccorritori. A Pordenone, in particolare, l'attenzione è maturata da tempo nell'ambito di un protocollo di collaborazione con la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, a seguito della quale con la quale il comando di Pordenone ha redatto uno specifico vademecum dal titolo 'Persone con disturbi dello spettro autistico (ASD) in emergenza - Vademecum per il soccorritore', iniziativa certamente unica del suo genere che pone all'avanguardia le strutture della destra Tagliamento.