Vito d'Asio: malore in auto per un disabile. Vani i soccorsi

VITO D’ASIO - E' stato colto da malore mentre ascoltava musica dentro all'auto posteggiata nei pressi dell'abitazione a Piè Lungo, a Vito d'Asio. Giuliano Marcuzzi, 29enne di Spilimbergo, se n'è andato nel pomeriggio di Pasquetta a causa di un arresto cardiaco. Come riportato da Il Messaggero, il ragazzo, diversamente abile, è stato tempestivamente soccorso da un medico amico di famiglia che gli ha praticato le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi. Una volta giunta sul posto l'équipe medica dell'ambulanza di Clauzetto ha continuato il massaggio cardiopolmonare ma il cuore del ragazzo non ha più ripreso a battere. L’intera comunità, appresa la triste notizia, si stringe intorno alla famiglia per la prematura scomparsa.